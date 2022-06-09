مصرع شابين صدمتهما سيارة خلال استقلالهما توك توك في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شابين مصرعهما صدمتهما سيارة أثناء استقلالهما توك توك بالقرب من نزلة الطريق الأوسطي في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من نزلة الطريق الأوسطي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بتوك توك يستقله شخصين، مما أسفر عن مصرعهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وذكر شهود عيان أن الشابين مانا في طريقهما لدعوة عدد من الاشخاص لحضور حفل زفاف وصدمتهما السيارة مما أسفر عن مصرعهما في الحال.