مصرع اثنين وإصابة 3 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بسوهاج

سوهاج: محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج حوادث سير متفرقة بمركز سوهاج والبلينا وطما، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا عن وقوع حوادث سير، وتبين أن الحادث الاول جاء بدائرة مركز سوهاج حيث تبين أنه أثناء سير السيارة "سوزوكي" قيادة المدعو نادر س م ا 23 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفلة جنات ع ك ع 5 سنوات وتقيم بذات الناحية حال لهوها أمام منزلها مما نتج عنه وفاتها، وبسؤال والدة المتوفاة المدعوة إبتسام ع ا 29 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفت الشبهة الجنائية، وبمواجهة قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفلة المذكورة ولم يتمكن من مفاداتها.

وجاء الحادث الثانى بمركز البلينا جنوب سوهاج، حيث وقع حادث تصادم أسفر عن متوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائر المركز حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو إيهاب س ي م 31 سنة سائق ويقيم محافظة المنيا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو علي ح ع ج 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة علي م ت ر 32 سنة عامل " بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمه وجرح رضي بالساعد الأيسر" و فارس م ا ف 33 سنة عامل بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلي الدراجة البخارية.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين ونجل عم المتوفي المدعو إيهاب ع م ا 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

فيما أستقبل مستشفى طما المركزى الطفلة كلارا د ر 9 سنوات تلميذه وتقيم دائرة مركز طما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبسؤال والدتها المدعوة سماح ر ع غ 40 سنة مدرسة وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها أمام المنزل إصطدمت بها دراجة بخارية قيادة المدعو محمد خ ا ا 26 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مما أدي لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الدراجة البخارية أشار بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفلة المذكورة ولم يتمكن من مفاداتها، تم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.