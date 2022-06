مش أول مرة.. بايدن يتعرض لموقف محرج بعد تعثره على سلم الطائرة.. فيديو

تعرض الرئيس الأميركى، جو بايدن، لموقف محرج، عندما سقط على سلم الطائرة، وهو يصعد إلى الـ"آير فورس وان"، لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعى، وبعد حديثه مع الصحفيين، ارتجل بايدن الدرج إلى طائرته الرئاسية "آير فورس وان"، مستعدا للسفر إلى كاليفورنيا، لكنه تعثر أثناء صعوده، لكن الرئيس الأميركي سرعان ما تدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة .

The Air Force One stairs are UNDEFEATED against Joe Biden



Watch as he takes another trip down the stairs pic.twitter.com/N0yHYGKnzi