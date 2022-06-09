مش أول مرة.. بايدن يتعرض لموقف محرج بعد تعثره على سلم الطائرة.. فيديو

جون بايدن يتعسر علي سلم الطائرة
The Air Force One stairs are UNDEFEATED against Joe Biden— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 8, 2022
Watch as he takes another trip down the stairs pic.twitter.com/N0yHYGKnzi
وليست هذه المرة الأولى التي يتعثر بايدن فيها خلال صعوده سلم "آير فورس وان"، فسبق له أن سقط بشكل أقوى على ركبته في مارس 2021.
وقتها ألقت نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وعلي جانب آخر، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط في يوليو المقبل.
ولم يعلن البيت الأبيض عن الرحلة بعد، ولكن المتحدث الرسمي قال إن الإدارة نظرت في إضافة زيارة الشرق الأوسط إلى رحلة الرئيس إلى أوروبا في يونيو، لكن "في النهاية، خلصنا إلى أنه من الأفضل القيام برحلة مستقلة" إلى المنطقة.
وأضاف المتحدث، لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية يوم الأربعاء: "لم يتم تحريك الزيارة أو تأجيلها. لكننا خلصنا إلى أنه من الأفضل القيام برحلة مستقلة إلى الشرق الأوسط. نحن ندرس التواريخ في يوليو".
ويسافر الرئيس الأمريكي خلال شهر يونيو الجاري إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع في برلين وقمة الناتو في مدريد.
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