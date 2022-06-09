اليوم السابع
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مش أول مرة.. بايدن يتعرض لموقف محرج بعد تعثره على سلم الطائرة.. فيديو

الخميس، 09 يونيو 2022 01:16 م
مش أول مرة.. بايدن يتعرض لموقف محرج بعد تعثره على سلم الطائرة.. فيديو تعثر جون بايدن
كتبت : شيماء عبد المنعم

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تعرض الرئيس الأميركى، جو بايدن، لموقف محرج، عندما سقط على سلم الطائرة، وهو يصعد إلى الـ"آير فورس وان"، لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعى، وبعد حديثه مع الصحفيين، ارتجل بايدن الدرج إلى طائرته الرئاسية "آير فورس وان"، مستعدا للسفر إلى كاليفورنيا، لكنه تعثر أثناء صعوده، لكن الرئيس الأميركي سرعان ما تدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة.
جون بايدن يتعسر علي سلم الطائرة
جون بايدن يتعسر علي سلم الطائرة

 

وليست هذه المرة الأولى التي يتعثر بايدن فيها خلال صعوده سلم "آير فورس وان"، فسبق له أن سقط بشكل أقوى على ركبته في مارس 2021.

وقتها ألقت نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وعلي جانب آخر، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط في يوليو المقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض عن الرحلة بعد، ولكن المتحدث الرسمي قال إن الإدارة نظرت في إضافة زيارة الشرق الأوسط إلى رحلة الرئيس إلى أوروبا في يونيو، لكن "في النهاية، خلصنا إلى أنه من الأفضل القيام برحلة مستقلة" إلى المنطقة.

وأضاف المتحدث، لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية يوم الأربعاء: "لم يتم تحريك الزيارة أو تأجيلها. لكننا خلصنا إلى أنه من الأفضل القيام برحلة مستقلة إلى الشرق الأوسط. نحن ندرس التواريخ في يوليو".

ويسافر الرئيس الأمريكي خلال شهر يونيو الجاري إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع في برلين وقمة الناتو في مدريد.


الرئيس الأمريكي

جون بايدن

الرئيس الأمريكي جون بايدن

جون بايدن في موقف محرج


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