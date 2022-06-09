مشروعات حياة كريمة تغير واقع قرى المنشية فى أسوان.. لايف

أسوان – عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى داخل قرى المنشية التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتى وصفها الأهالى بأنها حولت القرية إلى شكل مختلف ومستقبل أفضل.



وأكد محمود حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرى المنشية بكوم أمبو بأسوان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية سيستفيد منها نحو 40 ألف نسمة موزعين على 21 قرية فرعية ونجوع، موضحا أن المشروعات لمست جميع جوانب الحياة وفى مختلف القطاعات سواء التعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكبارى والزراعة وغيرها.



وأضاف، أن نسب التنفيذ عالية جداً خاصة فى المجمع الخدمى الذى يقع على مساحة 420 مترا مربعا، ويضم العديد من المصالح الحكومية من شهر عقارى والتضامن الاجتماعى والسجل المدنى ومكتب بريد والوحدة المحلية.