مستشفيات جامعة بنى سويف تحصد المركز الثانى بالبرنامج التدريبي لأطباء الامتياز

وأوضح الدكتور منصور حسن، فى بيان له أن المستشفيات الجامعية أقامت برنامج تدريبي أونلاين لأطباء الامتياز دفعة 2021 على موقع Incision Academy بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB وشركة انسيجن الهولندية المختصة بالتعليم الجراحي لتعليم الطلاب أحدث ما توصل إليه العلم في المجالات الجراحية المختلفة بهدف رفع كفاءة الأطباء والارتقاء بمستوى الخريجين، حيث يمنح الطالب بعد الانتهاء من التدريب شهادة معتمدة في حالة اجتيازه 70% من أسئلة الامتحان المقررة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن حصول المستشفيات الجامعية على المركز الثاني جاء بناء على عدد الطلاب المتقدمين للبرنامج مقارنة بعدد الشهادات، لافتاً حصول المستشفيات على المركز السابع في العدد الكلي للشهادات لطلاب الامتياز دفعة 2021، الأمر الذي يعكس مدي قدرة المستشفيات الجامعية على استخدام أحدث الطرق في مجال التعليم الطبي الحديث.