مساهمات مصرية فى دفع مخاطر الأوبئة والحفاظ على صحة أفريقيا.. إنفوجراف

مصر هى حضن القارة السمراء الكبير، هى البوابة الأفريقية، وقلبها النابض الذى يهبها الحياة، ومنذ نحو 8 سنوات نجحت القيادة السياسية المصرية ببراعة فى إعادة مصر إلى مكانتها فى القارة وبجهود دؤوبة ومتواصلة، وكانت مصر السند للأشقاء فى القارة، فى ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.