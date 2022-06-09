مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفيات الإسماعيلية تحت الإنشاء ويوجه بسرعة إنجاز الأعمال

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية أعمال التطوير الجارية حاليًا بالمستشفيات ونسب إنجاز أعمال التطوير تمهيدا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية رافقته الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتور محمد عفيفي مدير إدارة الدعم الفنى، والدكتور طارق العنتبلى مدير إدارة التخطيط، والمهندسة مروة هلالي عضو إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

وتأتى الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لسير العمل ومتابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة، حيث تفقد أعمال الإنشاءات للوقوف على معدلات التنفيذ بمستشفى التل الكبير المركزى، والتى ستصبح ثانى أكبر مستشفى بالإسماعيلية بعد المجمع الطبى لتقديم الخدمة الطبية لأهالى المحافظة بمختلف التخصصات الطبية، وشدد على أهمية الإسراع فى وتيرة العمل بالمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة بالكامل بالإسماعيلية.

كما تفقد مستشفيات القصاصين المركزى، ومستشفى أبو صوير المركزى، ومستشفى القنطرة غرب المركزى، ومستشفي أورام الإسماعيلية وأخيراً مركز التأهيل والعلاج الطبيعى.

ووجه مساعد وزير الصحة بسرعة استكمال ما تبقى من أعمال إنشائية حسب الجداول الزمنية، وحصر التجهيزات الطبية اللازمة وتوريدها، لسرعة تحقيق التغطية الصحية الشاملة لأهالى محافظة الإسماعيلية، وتمهيدًا للتشغيل ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تضم 9 مستشفيات و 32 وحدة ومركز طبي.