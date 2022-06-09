مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية CDC: جدرى القرود قد ينتقل عن طريق الهواء

كتبت فاطمة خليل

كشفت التوصيات الجديدة لمراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية "CDC" أن مرض جدرى القرود قد ينتقل عن طريق الهواء، وأوصت مراكز الوقاية من الأمراض بارتداء كمامة للأشخاص الذين يسافرون إلى البلدان التي يوجد بها المرض والأشخاص الآخرين الذين قد يكونون على اتصال وثيق بشخص تم تأكيد إصابته بجدرى القرود، بحسب موقع "Health".

تأتي النصيحة في الوقت الذي يقول فيه الخبراء إن فيروس جدري القرود يمكن أن ينتشر أحيانًا عن طريق الهواء، على الأقل لمسافات قصيرة، لكن ليس من الواضح بالضبط مقدار مساهمة ذلك في انتشار المرض.

وعندما قامت مراكز الوقاية من الأمراض بتحديث إرشاداتها للمسافرين الأسبوع الماضي، نصحت بارتداء كمامة، وقالت "يمكن أن يساعد ارتداء القناع في حمايتك من العديد من الأمراض، بما في ذلك جدرى القرود".

لا يزال مركز السيطرة على الأمراض ينصح مرضى جدري القرود بارتداء قناع جراحي "خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض تنفسية" ، ويطلب أيضًا من أفراد الأسرة الآخرين "التفكير في ارتداء قناع جراحي" عندما يكونون في وجود الشخص المصاب بجدري القرود.

في حالات تفشي مرض جدري القرود السابقة ، حدثت معظم الحالات بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص أو حيوان مصاب ، لكن انتقال العدوى عبر الهواء كان التفسير الوحيد لبعض الحالات.

ومع ذلك، لا ينتشر جدرى القرود بسهولة، على عكس مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا أو فيروس الأنفلونزا.

وقالت أندريا ماكولوم ، الخبيرة الرائدة في مجال مكافحة الفيروس في مركز السيطرة على الأمراض ، لصحيفة التايمز، إن عدوى جدري القردة تتطلب "اتصالاً مستدامًا وثيقًا حقًا".