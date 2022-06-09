مد معرض "صنع فى دمياط" حتى السبت 11 يونيو

كتب إسلام سعيد

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تقرر مد معرض "صنع في دمياط" الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط بمبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر لينتهي يوم السبت ١١ يونيو الساعة العاشرة مساء.

وقد تم مد فترة المعرض نظرا للإقبال غير المسبوق من الجمهور منذ افتتاح المعرض وحتى الآن وذلك لإعطاء فرصة للراغبين في اقتناء قطع أثاث فاخرة للاستفادة من الأسعار التنافسية التي يقدمها العارضون من صناع الأثاث بدمياط.

ويذكر أن المعرض يضم منتجات الأثاث لنحو 70 عارضا بينهم عشرات الصناع وأصحاب الورش من محافظة دمياط الذين يقدمون تشكيلة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.