محكمة النقض تختتم ورشة عمل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

كتب إبراهيم قاسم

اختتمت محكمة النقض اليوم، ورشة عمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التي استمرت فعالياتها علي مدار ثلاثة أيام، والتي افتتحتها السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفير رامون خيل كاساريس، سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة، وبحضور المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ونواب رئيس محكمة النقض المستشارون أشرف سمير والدكتور عادل ماجد والدكتور أحمد أبو العينين أشرف المصري وقضاة المكتب الفني والنيابة العامة لدي محكمة النقض.

وتضمنت الورشة محاضرات وحلقات نقاشية لصقل خبرات القضاة في هذه المجالات، وذلك بالتدريب على أحكام القانون 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر وأحكام القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وفى الختام، أشاد القضاة المشاركون بورشة العمل، وأكدوا على ضرورة زيادة الوعى بشأن أهمية تبنى نهج يركز على الضحايا عند التعامل مع حالات الاتجار في البشر، بالإضافة إلى أهمية الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية في غالبية القضايا الإجرامية التي تم عرضها.