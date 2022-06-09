محافظ جنوب سيناء يكرم الحاصلين على المراكز الأولى فى الجمباز والأيروبك

جنوب سيناء ـ محمد حسين

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الحاصلين علي المراكز الأولي في الجمباز والأيروبك من أبناء محافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وجاء المكرمين كالآتي: يوسف عمرو محمد يوسف، لحصوله علي المستوى الثاني – فردي عام في بطولة الجمهورية لعام الرياضي 2021 / 2022، للجمباز الفني رجال تحت 8 سنوات، وفرشات الجمباز والايروبيك بطور سيناء، داليا عبد الخالق ثروت الشبراوي، جمباز فنى تحت سن 6 سنوات حاصلة على المركز الأول، ملك محمود عبد الرازق، جمباز فنى تحت سن 6 سنوات حاصلة على المركز الأول، سميرة صالح السيد، جمباز فنى تحت سن 6 سنوات حاصلة على المركز الأول، مريم تامر حسن أمين عطية، جمباز أيروبيك تحت سن 8 سنوات، مركز ثاني، جودي أشرف عبد الله، جمباز أيروبيك تحت سن 7 سنوات، مركز ثاني، رحمة نادر علي، جمباز أيروبيك تحت سن 8 سنوات، المركز الأول، مريم محمود عبد الله، أيروبك تحت سن 10 سنوات، المركز الثالث.



وأثنى المحافظ على تفوقهم الرياضى، كما أثنى على جهود أولياء الأمور القائمين على رعايتهم، وكذا مدربيهم وأنديتهم الرياضية، وقدم الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة على مجهوداته وحصول المحافظة على مراكز رياضية متقدمة في كافة المحافل والمسابقات الرياضية.