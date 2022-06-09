محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول التمويل العقارى للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل"

وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أتاح الفرصة للشباب للحصول على الوحدات السكنية وتوفير التمويل اللازم، لافتا إلى أن بنك مصر كان سباق للمبادرة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لتوفير كافة الإمكانيات للشباب ببورسعيد، موجها الشكر لرئيس الوزراء وصندوق التنمية الحضارية وبنك مصر على التعاون المثمر، واستعرض المحافظ المشروعات التي جرت ببورسعيد مؤخرا في شرق وجنوب وغرب بورسعيد في المجالات الصناعية واللوجيستية والسكينة ومختلف المجالات الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا البروتوكول يهدف لتمويل 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل و320 وحدة سكنية بمنطقة النورس والمقامة بمدينة بورسعيد، وذلك للمواطنين المتقدمين للمشروع والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني، مؤكدا أنه سيتم تسكين شباب التعاوني المتقدمين للمشروع قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وقد جاء توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص محافظة بورسعيد وصندوق التنمية الحضارية على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم وتماشيا مع توجهات الدولة في توفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع.

ومن جانبه، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يؤمن بضرورة دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، لافتا أن بنك مصر سيقدم تمويل عقاري للوحدات السكنية بمناطق الأمل والنورس على مدار ٣٠ عاما، بهدف التخفيف عن كاهل المتقدمين لهذه الوحدات من الشباب، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأشار إلى أنه يأتي قيام بنك مصر بمنح هذا التمويل في إطار حرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

وأعرب المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد وبنك مصر، مؤكدا أن بور سعيد هي الأولى في المشروعات الناجحة، وهناك قنوات للتواصل متعددة للتعاون مع المحافظة، والبروتوكول هو ثمار الاستثمارات في محافظة بورسعيد، معربا عن فخره بالإنجازات الحضارية التي شهدتها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومؤكدا أن صندوق التنمية الحضارية يقدم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد ويسعى لجعل بورسعيد أولى المحافظات الحضارية النموذجية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد أعلن سابقا عن طرح ٦٠٠ وحدة سكنية بمساكن (النورس - الأمل) لمن يرغب من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية لمن يرغب فى الحصول على وحدات سكنية من متقدمى الإسكان التعاونى، مؤكدا على أن مشروعات الإسكان بالمحافظة تكتسب أهمية خاصة، حيث حظيت بورسعيد بكم هائل من الوحدات السكنية على مدار ال٦ سنوات الأخيرة، ضمن أعمال التنمية التي شهدتها في مختلف المجالات.