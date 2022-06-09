محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع هياكل الحمير بطريقى أسيوط الغربى والإقليمى

كان قد تداول فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عدد كبير من هياكل الحمير ملقاة بالمنطقة الصحراوية قرب تلاقى طريقي أسيوط الغربي والإقليمي، بنطاق قرية فانوس التابعة لمركز طامية، أقصى شمال شرق محافظة الفيوم، وفور علم محافظ الفيوم بالواقعة، أصدر توجيهاته لمسئولي الطب البيطري، ومجلس مدينة طامية، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بسرعة التوجه لمكان الواقعة للوقوف على الواقعة على الطبيعة والتعامل بشأنها.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، قام ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، والدكتور أسامة مخلوف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، والدكتور ثروت سليمان مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتوجه لموقع الواقعة منتصف الليلة الماضية، وتم التعامل الفوري مع هياكل الحمير ـ جثث كاملة منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل ـ بتجميعها ودفنها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك، واستمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يجرى العمل الآن بالمنطقة بالكامل لتجميع كافة هياكل الحمير المتناثرة ودفنها.

كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مسئولي مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، وإدارة البيئة بالديوان العام لمحافظة الفيوم، للتفتيش على المطاعم والأسواق لأخذ عينات من اللحوم وإرسالها الى المعامل المتخصصة، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين.