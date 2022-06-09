محافظ الفيوم: اكتشفنا جثث الحمير المتحللة بمنطقة نائية على مساحة تصل 20 فدانا

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن تم توجيه الطب البيطري ومجلس مدينة طامية لمعاينة موقع جثث الحمير، مؤكدا كشف جثث متحللة لحمير في مساحة من 15 إلى 20 فدانا متفرقة، ما بين أسيوط الغربي والطريق الإقليمي في مكان نائي عن أطراف المحافظة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن جلد الحمير يستخدم في بعض الصناعات ويتم خروجه بشكل غير رسمي لخارج البلاد، وكانت هناك منذ عامين واقعة مشابهة، ويتم تنفيذها تحت جنح الظلام حتى يتم الإبلاغ عنها.

وتابع محافظ الفيوم: "احترازيا، يتم المرور بفرق متكاملة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء على المطاعم لمعرفة أن اللحوم آمنة".