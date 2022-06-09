محافظ الغربية يعلن تشغيل أول وحدة للتشخيص والكشف الطبى عن بعد بكفر الزيات

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن وحدة الكشف الطبي عن بعد ، تهدف إلى توفير الاستشارات الطبية للمرضى، من خلال عرض الحالات على الاستشاريين والإخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك في وجود طبيب وسيط بالوحدة.

كما تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين خاصة في المناطق النائية والحدودية دون تكبد عناء السفر، حيث تساهم تلك الوحدات في الحصول على استشارات الأطباء وعرض الحالات المرضية على مراكز العلاج الرئيسية داخل مصر من خلال ربط طبيب الوحدة بالطبيب الاستشاري لوصف الحالة بشكل دقيق.

يذكر أن الوحدة تشمل أجهزة (الموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط، جهاز كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي)، وتم تدريب الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والوحدات على كيفية تشغيل الوحدات واستخدام الأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .