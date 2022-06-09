اليوم السابع
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محافظ الغربية يعتمد 230 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام

الخميس، 09 يونيو 2022 05:56 م
محافظ الغربية يعتمد 230 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم 9 يونيو، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي 22/ 23، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 21 /22.

 

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (230) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص (175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ( 150 ) درجة.


محافظ الغربية

تنسيق الغربية

الثانوية العامة

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