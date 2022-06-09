محافظ الشرقية يفتتح مركز تأهيل ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة فى الزقازيق.. صور

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز تأهيل ذوي الهمم التابع للديوان العام والمقام داخل مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، والذي يأتي انطلاقا من رؤية المحافظة بتحقيق مبدأ دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع والمشاركة بفاعلية في التنمية الشاملة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.
تفقد محافظ الشرقية مكونات المركز واستمع لشرح تفصيلي من رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة عن دور المركز وإمكانياته في خدمة الأشخاص ذوي الهمم، وتمت الإشارة إلى أن المركز يتكون من غرفتين للتخاطب وغرفة لتنمية المهارات وتعديل السلوك وغرفة للتكامل الحسي وحديقة للأطفال ومزود بأخصائيين مدربين ومؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم لتمكينهم تعليميا واجتماعياً بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم في المجتمع.
أكد محافظ الشرقية، أن المركز يعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها في خدمة أبناء الوطن من ذوي القدرات والهمم ويُعد مركزاً متخصصاً لتقديم خدمات التأهيل لذوي الهمم لدمجهم في المجتمع ومساعدتهم على اثبات ذاتهم، مشيداً بفكرة وجود حديقة للأطفال مزودة بألعاب للترويج عنهم ومساعدتهم في تعلم المهارات الأساسية متمنيا لهم حياة سعيدة.
محافظ الشرقية يفتتح مركز تأهيل ذوي الهمم (1)
محافظ الشرقية يفتتح مركز تأهيل ذوي الهمم (2)
محافظ الشرقية يفتتح مركز تأهيل ذوي الهمم (3)
محافظ الشرقية يفتتح مركز تأهيل ذوي الهمم (4)
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