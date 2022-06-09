محافظ الشرقية يفتتح مركز تأهيل ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة فى الزقازيق.. صور

تفقد محافظ الشرقية مكونات المركز واستمع لشرح تفصيلي من رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة عن دور المركز وإمكانياته في خدمة الأشخاص ذوي الهمم، وتمت الإشارة إلى أن المركز يتكون من غرفتين للتخاطب وغرفة لتنمية المهارات وتعديل السلوك وغرفة للتكامل الحسي وحديقة للأطفال ومزود بأخصائيين مدربين ومؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم لتمكينهم تعليميا واجتماعياً بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم في المجتمع.

أكد محافظ الشرقية، أن المركز يعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها في خدمة أبناء الوطن من ذوي القدرات والهمم ويُعد مركزاً متخصصاً لتقديم خدمات التأهيل لذوي الهمم لدمجهم في المجتمع ومساعدتهم على اثبات ذاتهم، مشيداً بفكرة وجود حديقة للأطفال مزودة بألعاب للترويج عنهم ومساعدتهم في تعلم المهارات الأساسية متمنيا لهم حياة سعيدة.