محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوى العام الأسبوع القادم

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة الأسبوع القادم، حيث يتم إجراء عمليات الإحصاء لتحديد نسب التنسيق.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأسبوع قبل الماضى نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6%، وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص التهانى للطلاب أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 91 طالب وطالبة، لما قدموا لأنفسهم ولمعلميهم وأهاليهم من نجاح وتفوق، كما تقدم بتحيه احترام وتقدير وإجلال واعتزاز لكل معلم ومعلمه، ولن ننسى دور الآباء والأمهات العظماء الذين يضحون كل يوم من أجل راحة أبنائهم وحثهم على المزيد من التفوق .

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة، على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الاعدادية 91 طالبا وطالبة .

كما اعتمد نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86 %، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86.%