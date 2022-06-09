محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل مشروعات الإسعاف بالقنطرة شرق.. صور

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، ودكتورة ماهيتاب عمران نائب رئيس فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، والدكتور إياد سعيد ممثل دار الهندسة المكتب الاستشاري لحياة كريمة، ومنسق حياه كريمة بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات نقاط الإسعاف بمركز ومدينه القنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، بواقع 5 نقاط إسعاف رفع كفاءة، و5 نقاط إسعاف إنشاء جديد، بالإضافة لمناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تعطل عمليه الاستلام، والتي تم تدوينها من قبل اللجنة الفنية خلال فحصها لنقاط الإسعاف ، ومناقشه افضل الطرق لحلها.

وأكد "بشارة"، علي ضرورة تلافي جميع الملاحظات المأخوذة علي التنفيذ في مدة أقصاها اسبوع من تاريخه خاصه فيما يخص أجهزة إنذار الحريق و قواعد السلامه و الصحة المهنية وكذلك اعمال الكهرباء والمرافق الأخري، مضيفا، بأنه يجب التنسيق مع شركه الكهرباء بشأن تغيير اماكن لوحات الكهرباء بالواجهة الرئيسية بنقطه اسعاف القنطرة شرق القديمة، ونقل عامود الكهرباء من أمام نقطه شرطه التقدم، وتغيير الاسلاك الكهربائية الغير معزوله لاعمدة الانارة باسلاك معزوله للحفاظ علي سلامة المواطنين، والعمل علي تعديل ارضيه الجراج بعد قياس مستوي الميل .

وأشاد المحافظ بالتنسيق الخارجي للموقع بنقاط الإسعاف بالقنطرة شرق، مطالبا أن تكون كل المواقع بهذا المستوي.

وبناءا علي طلب ممثلي هيئة الإسعاف بشأن طول المسافة بين "نقاط الدوران للخلف " ، وجه محافظ الإسماعيلية بسرعه معاينة الطريق علي ارض الواقع، وعمل تخيل كامل لإبعاد المشكلة، ومناقشه المشكلة بالتنسيق مع ممثل المكتب الاستشاري، واستشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، واوصي بضرورة ان يتم عمل اي "يوتيرن" بشكل مزدوج .

كما وجه المحافظ بمخاطبه الجهات المسئولة عن توصيل المياه لنقاط الإسعاف، لعمل عدادات لشبكات المياه الخاصة بنقاط الإسعاف، وعمل كافة الوصلات لتوافر المياه بشكل دائم، مع توفير خزانات مياه بنقاط الإسعاف لضمان وجود المياه بشكل مستمر.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية اللازمة لتلافي الملاحظات حيث أنه من المقرر ان يتم المرور علي مشروعات مرفق الإسعاف وقطاع الأبنية التعليمية نهاية الاسبوع للتأكد من أن عملية التسليم والتسليم تتم بالمواصفات والإجراءات السليمة.

ويعد هذا الاجتماع، هو الاجتماع الدوري "الثاني"، للجنه المشكلة من مجلس الوزراء باستلام مشروعات حياه كريمة.