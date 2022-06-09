اليوم السابع
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محافظة المنيا تطلق حملة "إنقاذ حياة" للتبرع بالدم الثلاثاء المقبل

الخميس، 09 يونيو 2022 02:51 م
محافظة المنيا تطلق حملة "إنقاذ حياة" للتبرع بالدم الثلاثاء المقبل التبرع بالدم
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن إطلاق المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بمحافظة المنيا، حملة للتبرع بالدم، تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك من خلال أول مركز متنقل للتبرع بالدم على مستوي الصعيد، الثلاثاء القادم الموافق 14 يونيو، بعنوان "حملة انقاذ حياة"، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال المحافظ، فى بيان له اليوم، إن الحملة تهدف إلى استقبال المتبرعين وسط الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة للتبرع بالدم، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي والذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين، مضيفاً أن المركز الإقليمي لتجميع البلازما بالمحافظة، يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي يساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالمنيا، أن الحملة ستشمل 4 حملات فرعية لاستقبال أكبر عدد من المتبرعين يتم توزيعها كالآتى: "أمام مبني ديوان عام المحافظة، شارع طه حسين بمدينة المنيا، أمام مقر الوحدة المحلية بمركز مغاغة، قرى المعصرة والشيخ حسين بمركز ملوي".

 

محافظة المنيا تطلق حملة إنقاذ حياة للتبرع بالدم
محافظة المنيا تطلق حملة إنقاذ حياة للتبرع بالدم

اللواء أسامة القاضي

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اليوم العالمي للتبرع بالدم

أول مركز متنقل للتبرع بالدم على مستوي الصعيد

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