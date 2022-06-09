متى يتم الإفراج عن كريم الهوارى وموعد الطعن على حكم سجنه 3 سنوات؟

كتب أحمد الجعفرى

أسدلت محكمة جنايات الجيزة قبل أيام الستار على الفصل الأول من فصول أهم القضايا التى شغلت الرأي العام على مدار 6 شهور، وهى قضية حادث تصادم "الشيخ زايد" والمُتهم فيها كريم الهوارى نجل رجل الأعمال الشهير والذى صدر ضده حكم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

أسئلة كثيرة طرحت نفسها منذ صدور الحكم، وكان من بينها هل الحكم الصادر على كريم الهوارى حكم نهائي، أم أن هناك في درجات تقاضى أخرى؟ .. ومن بين الأسئلة أيضًا ماذا يعني السجن المشدد، وما هو موعد خروج كريم الهوارى من السجن، وأين يقضى فترة عقوبته.

وتجيب "اليوم السابع" عن أبرز الأسئلة المتعلقة بقضية "كريم الهوارى" المتهم فى حادث تصادم "الشيخ زايد".

هل الحكم الصادر ضد كريم الهوارى نهائى؟

الحكم الصادر ضده غير نهائى ويحق الطعن عليه أمام محكمة النقض.

متى يتم الطعن على الحكم الصادر ضده؟

يتم الطعن على الحكم الصادر ضده بعد صدور الحيثيات

متى تصدر حيثيات الحكم ؟

تصدر حيثيات الحكم فى خلال 30 يوم من تاريخ الحكم.

ماذا يعني السجن المشدد ؟

السجن المشدد هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، للمدة المحكوم بها.

أين يقضى "كريم الهوارى" فترة عقوبته؟

يقضى كريم الهوارى عقوبته فى سجن "وادي النطرون".

متى يتم الافراج عن "كريم الهوارى"

يتم الافراج عن كريم الهوارى بعد انتهاء مدة عقوبتها فى نهاية عام 2024؛ إلا فى حالة تخفيف أوإلغاء الحكم عن طريق محكمة النقض.