لم تحدث منذ 2004.. شاهد 5 كواكب فجر غدٍ فى ظاهرة تُرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب





ولم تحدث هذه الظاهرة النادرة منذ ديسمبر 2004 وسيكون أفضل وقت لمشاهدة الكواكب هو 30 دقيقة قبل شروق الشمس. سيرصد بسماء مصر والوطن العربى صبيحة يوم غدٍ الجمعة، 10 يونيو 2022، الكواكب الخمسة اللامعة في نظامنا الشمسي وهى عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشترى، وزحل، مصطفة بالأفق الجنوب الشرقي كسلسلة من الألماس مشاهدة بالعين المجردة.ولم تحدث هذه الظاهرة النادرة منذ ديسمبر 2004 وسيكون أفضل وقت لمشاهدة الكواكب هو 30 دقيقة قبل شروق الشمس.

قد تكون هناك حاجة إلى المناظير جنبًا إلى جنب مع رؤية واضحة للأفق الشرقي لرؤية كوكب عطارد بداية يونيو، ولكن ومع تقدم الشهر سيصبح عطارد أكثر إشراقًا وأسهل في الرؤية، أما بقية الكواكب ستكون مرئية بالعين المجردة باستمرار.

ويعد اصطفاف الكواكب حدثا فلكيا يتم عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

يجب معرفة أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا ينبغي أن يؤخذ بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تماما أبدا، نظرا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة، لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.



وستبقى سلسلة الكواكب التي يبلغ طولها 90 درجة مرئية لبقية شهر يونيو، يمكن عند استخدام المناظير والتلسكوبات البحث عن أورانوس الأزرق المخضر بالقرب من كوكب الزهرة شديد السطوع، ونبتون الأزرق الصغير بين المشترى وزحل.



جدير بالذكر أن القمر سيلتقي بهذه الكواكب الخمسة نهاية هذا الشهر وستكون فرصة لالتقاط الصور.