اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كوبا تنتقد استبعادها من حضور قمة الأمريكيتين

الخميس، 09 يونيو 2022 11:57 ص
كوبا تنتقد استبعادها من حضور قمة الأمريكيتين رئيس كوبا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل، استبعاد بلاده وممثلى المجتمع المدنى الكوبى من أعمال قمة الأمريكيتين، التي تنعقد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أنه توقع فشلها، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وقال الرئيس الكوبي: "يشرفنا استبعادنا" من قمة لوس أنجلوس، وشكر رؤساء دول أمريكا اللاتينية ورؤساء وزراء الكاريبي الذين رفضوا أيضًا استبعاد هافانا وكراكاس وماناجوا من الاجتماع.

 وفي أمر آخر، انتقد الرئيس الكوبي الموضوعات المختارة للقمة "لعدم الإشارة إلى مشاكل حقيقية في المنطقة" وحذر من أنه "إذا لم تتدفق التنمية إلى الجنوب، فإن التخلف سيتقدم إلى الشمال" ، وهو الأمر الرئيسي، سبب الهجرة غير النظامية في القارة. ومع ذلك ، توقع أنه "لا ينبغي توقع نتيجة فعالة" بشأن قضية الهجرة.

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا نهائيا بعدم توجيه الدعوة لحكومات كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا لحضور قمة إقليمية مقررة هذا الأسبوع، ضاربة عرض الحائط بدعوات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لحضور جميع الدول أو مواجهة عدم مشاركته.

وحذر لوبيز أوبرادور منذ أسابيع بأنه لن يحضر القمة إذا لم تتم دعوة ممثلي جميع حكومات دول المنطقة، بما في ذلك الحكومات السلطوية. ورفضت الولايات المتحدة، معللة ذلك بسجلات غير ديمقراطية، لكنها واصلت بحث الأمر مع المكسيك.


قمة الامريكيتين

كوبا

الولايات المتحدة

رئيس المكسيك


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة