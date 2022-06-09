كوبا تنتقد استبعادها من حضور قمة الأمريكيتين

فاطمة شوقى

انتقد الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل، استبعاد بلاده وممثلى المجتمع المدنى الكوبى من أعمال قمة الأمريكيتين، التي تنعقد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أنه توقع فشلها، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وقال الرئيس الكوبي: "يشرفنا استبعادنا" من قمة لوس أنجلوس، وشكر رؤساء دول أمريكا اللاتينية ورؤساء وزراء الكاريبي الذين رفضوا أيضًا استبعاد هافانا وكراكاس وماناجوا من الاجتماع.

وفي أمر آخر، انتقد الرئيس الكوبي الموضوعات المختارة للقمة "لعدم الإشارة إلى مشاكل حقيقية في المنطقة" وحذر من أنه "إذا لم تتدفق التنمية إلى الجنوب، فإن التخلف سيتقدم إلى الشمال" ، وهو الأمر الرئيسي، سبب الهجرة غير النظامية في القارة. ومع ذلك ، توقع أنه "لا ينبغي توقع نتيجة فعالة" بشأن قضية الهجرة.

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا نهائيا بعدم توجيه الدعوة لحكومات كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا لحضور قمة إقليمية مقررة هذا الأسبوع، ضاربة عرض الحائط بدعوات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لحضور جميع الدول أو مواجهة عدم مشاركته.

وحذر لوبيز أوبرادور منذ أسابيع بأنه لن يحضر القمة إذا لم تتم دعوة ممثلي جميع حكومات دول المنطقة، بما في ذلك الحكومات السلطوية. ورفضت الولايات المتحدة، معللة ذلك بسجلات غير ديمقراطية، لكنها واصلت بحث الأمر مع المكسيك.