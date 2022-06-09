كلية اللاهوت الإنجيلية تعلن فتح باب التقدم فى برامجها لعام 2022- 2023

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت كلية اللاهوت التابعة لسنودس النيل الإنجيلى فى مصر عن بدء التقديم فى برامجها للعام الأكاديمى 2022- 2023، حيث أوضحت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتاعى "فيس بوك" أنه يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة والتقديم فيها من خلال الدخول على موقع الكلية:- https://etsc.org/.

وأوضحت الكلية أن آخر موعد للتقديم بجميع البرامج يوم 19 أغسطس، ما عدا برنامج ماجستير اللاهوت (ThM) فآخر موعد للتقديم فيه 7 يوليو 2022، وذلك من خلال صفحة التقديم.

وأوضحت أن يمكن التعرف على محتوى البرامج والكورسات المقدمة، ومتطلبات كل برنامج، وإجابة الأسئلة الشائعة عبر الرابط https://etsc.org/ar/home-5/.

وذكرت الكلية أنه بدأت خدمة الدردشة "Live Chat" حيث يوجد فريق عمل على استعداد للإجابة عن استفساراتكم خلال عملية التقديم.