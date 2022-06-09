قنصل مصر فى الرياض يتدخل لاحتواء أزمة مواطن مع موظف بالبعثة المصرية.. صور

كتب أحمد جمعة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل الواقعة التي جرت بين أحد المواطنين المصريين في السعودية ويدعى الدكتور إسلام الديك، بعد نشوب مشادة كلامية مع أفراد البعثة المصرية التي أرسلتها القنصلية المصرية في الرياض إلى مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالبلاد منذ أيام، ما دفع الأمن السعودي للتدخل بناء على شكوى من البعثة المصرية قبل أن يتم التنازل عن الشكوى والافراج عن الدكتور إسلام الديك.

وتقدم الدكتور إسلام الديك باعتذار إلى البعثة المصرية والموظف المصري بعد المشادة الكلامية التي وقعت بينهما، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الكبير للمواطنين تسببت في انفعاله بشكل كبير وغير مبرر، موضحا أنه لم يقصد الإساءة إلى أيا من أفراد البعثة المصرية التي أرسلتها القنصلية المصرية في الرياض للمنطقة الشرقية تسهيلا على المواطنين المقيمين هناك.

وحصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة التي تبرز إنهاء الخلاف بين المواطن المصري الدكتور إسلام الديك مع أحد الموظفين المصريين في البعثة العاملة في الرياض، وذلك بعد تنازل الأخير عن الشكوى كي لا يتضرر المواطن المصري الذي قضت النيابة السعودية بحبسه لمدة 5 أيام على ذمة القضية.

بدوره، كشف رئيس الجالية المصرية في المنطقة الشرقية محمد حسين لــ" اليوم السابع" تفاصيل الواقعة، موضحا أن المواطن المصري الدكتور إسلام الديك انفعل على أحد الموظفين العاملين في القنصلية المصرية في الرياض، مشيرا إلى أن الدكتور إسلام أكد أن الانفعال سببه التكدس الشديد وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في المنطقة الشرقية، موضحا أن القنصلية المصرية لدى الرياض ترسل كل ثلاثة أشهر بعثة للمنطقة الشرقية تسهيلا على المواطنين وعدم الانتقال إلى الرياض تفاديا للزحام ومخاطر الطريق.

وأوضح رئيس الجالية المصرية في المنطقة الشرقية بالسعودية أنه على إثر المشادة تدخل الأمن السعودي والذي احتجز المواطن المصري لحين الفصل في الشكوى المقدمة من الموظف العامل في البعثة المصرية، مشيرا لتدخل السفير طارق المليجي القنصل المصري لدى الرياض بشكل شخصي لحل الأزمة بإرسال المستشار القانوني رفقة عدد من رموز الجالية المصرية للتنازل عن الشكوى والإفراج عن المواطن المصري، موضحا أن إجراءات التنازل تمت وأفرج عن الدكتور إسلام الديك عصر الخميس.