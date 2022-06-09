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قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق فى الجيزة بدءًا من منتصف ليل الجمعة

الخميس، 09 يونيو 2022 08:14 م
قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق فى الجيزة بدءًا من منتصف ليل الجمعة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى، مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمده 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 11 / 6 / 2022.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر) بحى جنوب الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بالالتزام بالمدة المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور انتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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