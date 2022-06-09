فوائد صحية رائعة للكاجو.. أبرزها إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

الكاجو من أكثر المكسرات الصحية في العالم، وهو غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، مما يسهل إضافته إلى العديد من الأطباق، ومثل العديد من المكسرات الأخرى ، فإن الكاجو غني أيضًا بالألياف والبروتينات والدهون الصحية، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للكاجو، بحسب موقع guardian.

فوائد الكاجو



يحسن صحة القلب



الكاجو هو مصدر كبير للدهون الغذائية الصحية، والتي يستخدمها الجسم لإنتاج الأحماض الدهنية الحيوية لتنمية المخ وتجلط الدم.

هذه الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFA) والدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA) ، مفيدة للقلب وتساعد في تقليل الكوليسترول الضار (كوليسترول LDL).

يوفر استهلاك الكاجو للجسم الدهون الصحية المشبعة التي يحتاجها لتعزيز مستويات الكوليسترول الحميد ، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية وخفض ضغط الدم.

يساعد على إنقاص الوزن



تسمح الدهون الموجودة في الكاجو بنمو الكوليسترول بشكل جيد، كما أن محتواها من البروتين والألياف يبقيك مشبعًا ، مما يساعدك على تنظيم نظامك الغذائي، وتعزيز فقدان الوزن.

يعزز صحة المناعة



يحتوي الكاجو على الزنك الذي يعزز صحة الجسم بشكل عام عن طريق تقوية جهاز المناعة.

يحسن صحة العظام والفم



محتوى الفسفور في الكاجو يجعله ضروريًا للنمو الصحي لأسنانك وعظامك كما يساعد الفوسفور الجسم في تخليق البروتين وامتصاص الكربوهيدرات والحفاظ على صحة الخلايا.

يحسن صحة العين



من الفوائد الصحية الأخرى للكاجو أنه يحسن صحة العين. يحتوي الكاجو على مضادات الأكسدة زياكسانثين ولوتين التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية.

تعمل مضادات الأكسدة هذه كدفاع أساسي في العين ، حيث تحميها من الإضرار بالأضواء وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.