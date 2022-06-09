اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 09:56 م
أكرم القصاص
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فرنسا تؤكد دعمها للحوار فى ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة

الخميس، 09 يونيو 2022 08:49 م
فرنسا تؤكد دعمها للحوار فى ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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جدد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، اليوم الخميس، دعم بلاده للحوار في ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة الوطنية، والمحافظة على زخم الانتخابات وإجرائها وفق إطار دستوري يضمن نجاح تنظيمها.


جاء ذلك خلال لقاء سولير مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".


من جانبه، أشاد اللافي بـ"العلاقات التاريخية" التي تجمع البلدين، وبدور فرنسا في دعم الحل السلمي والحوار بين أطراف العملية السياسية، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وضع "الترتيبات النهائية" لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيعالج كل القضايا ويؤدي إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.


فرنسا

ليبيا

المبعوث الفرنسي لليبيا

بول سولير



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