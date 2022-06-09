فرع ثقافة أسوان ينظم فنون أفريقية وكورال أطفال ضمن أنشطة المسارح المتنقلة..صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لاقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات المسرح المتنقل بمدينة اسوان الجديدة، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وتضمن اليوم الثانى محاضرة "الإتقان فى العمل سبيل الأمم المتحضرة" ألقاها الدكتور جمال طايع أشارها إلى أن مصير الأمة يعتمد على سواعد شبابها- رجال مستقبلها- الملتزمين بالعمل الجاد والملتزم من اجل تقدمها ورقمها، وهناك شعار "العمل حق .. العمل واجب .. العمل شرف".

وأشار خلالها إلى أنه من المبادئ التى ترسخت فى وجداننا منذ الصغر، ولا يمكن أن تنسى وهو شعار جميل يحمل تقديراً لقيمة العمل، وتشجيعا كبيرا عليه، على أساس أنه حق وواجب وشرف للإنسان أن يعمل بجد واجتهاد وإتقان، وأن تقدم الشعوب والأمم لا يأتى إلا بالعمل الجاد والدءوب، لأن العمل والجهد والإنتاج هى مفاتيح الازدهار والتنمية والتقدم، والعمل هو الذى يعـطى لحياة الإنسان قيمتها.

وشهد اليوم الثالث محاضرة "ترسيخ قيم المواطنة وتعديل السلوك" ألقاها الدكتور أحمد العبيدى تحدث أهمية المواطنة يساعد تطبيق قيم المواطنة في أي مجتمع على جني عدد كبير من الفوائد الهامة مثل تقوية الروابط الإيجابية بين أفراد المجتمع بشكل عام، لأن المواطنة من شأنها أن تساعد على خلق بيئة اجتماعية خالية من الصراعات والنزاع والخلاف والأنانية و تعد المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى الشراكة وضمان الحقوق والواجبات.

وتضمنت الفاعليات، أمسيات شعرية شاركت فيها فاطمة يوسف بقصيدة "ولا يفرق، لما كنت أوصف ملامحك"، وقصيدة "عسلية، باستنا الطاهرة" للشاعر أحمد فخرى، حسنى الاتلاتى بقصيدة "رسول الله"، وقصيدة "أمى" للشاعر محمود صديق.

وجانب ذلك تنظيم ورشة فنية "رسم على وجوه الاطفال" يحيى ريكو، ورشة ومعرض "عمل حافظة مصحف من الكرتون: المدربة فاطمة علوانى بإستخدام الكرتون والخيش.

إلى جانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة، معرض منتجات الورش الفنية والحرف البيئية لما تم تنفيذه من ورش بالمسرح المتنقل.

كما تم تقديم عرض مسرح عرائس للأطفال للفنان هانى فهمى قدم فقرات "المارد، الرجل، الخفى، هناهينو"، اكتشاف مواهب فى "الغناء، القاء الشعر، والانشاد".

وفى الختام قدم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف قدمت تبلوهات مستوحاه من البيئة النوبية، وقدم عرض لفرقة فرقة الكششاب أفريكا شو بقيادة هيثم مخرج، قدمت مجموعة من الفنون الافريقية والنوبية.