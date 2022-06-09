فرحة وزغاريد بمنزل مريم محمد الثالث مكرر بالشهادة الإعدادية فى الغربية.. لايف

الغربية - مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من داخل منزل الطالبة مريم محمد عبد العاطي الثالث مكرر بالشهادة الإعدادية بالغربية بمجموع 278.5 درجة، وعمت الفرحة بمنزل الطالبة فور علم أسرتها بالنتيجة وحصولها على المركز الثالث مكرر، وتحلم أسرتها أن يكون لها مستقبل أفضل ومتفوقة دراسيا.



تقول الطالبة مريم محمد عبد العاطي لـ"اليوم السابع"، إن فرحتها بالنجاح لا توصف بعد مذاكرة مستمرة واجتهاد طوال فترة الدراسة، مضيفة أن عمتها علمت بالنتيجة أمس واتصلت بها وبوالدها وأبلغتهم بتفوقها، مشيرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني كانت أفضل من الترم الأول، وأنها اجتهدت في المذاكرة بجانب الدروس الخصوصية وكانت تسعي دائما لتحقيق حلمها.



ويضيف والدها ويعمل مدرس لغة عربية، أن فرحته بنجاح نجلته لا توصف ورفعت رأسه بتفوقها وحصولها على المركز الثالث، متابعا أنه لم يدرس لها في فترة الدراسة وترك لها الحرية في الذهاب للمدرسين وتوفير المناخ المناسب لها في المذاكرة ومتابعتها باستمرار.



وأشار إلى أن نجلته شرفته ورفعت رأسه بين أقاربه وتمني أن يكون لها مستقبل باهر ويراها في أعلى المناصب.



وهنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2022/2021 لتفوقهم العلمي والدراسي، وحصولهم على مراكز متقدمة، كما هنأ جميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أن تكريم الأوائل سواء من الإعدادية العامة أو المهنية مطلع الأسبوع المقبل.



يذكر أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة بمحافظة الغربية، حضر منهم 88143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13٪، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640، وبلغت نسبة النجاح 82.75٪، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3٪، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84٪.