"فتوى مجلس الدولة" تؤكد خضوع مشروع "الغاز السائل" بالبحيرة للضريبة

كتب - أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفت وى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى براءة ذمة محافظة البحيرة (مشروع مصنع كفر الدوار) "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" مما يزيد على مبلغ مليون و244 ألفا و635 جنيها، كضريبة علي أرباح المصنع.

وأيدت فتواها السابقة التي انتهت الي خضوع مشروع مصنع كفر الدوار"مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" للضريبة علي الأشخاص الاعتبارية.

وأكدت الفتوى، إنه عن النزاع حول خضوع مشروع مصنع كفر الدوار "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" ، التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، فإن الجمعية العمومية قد حسمته بفتوى سابقة عام 2021 ، وانتهت الي خضوع المصنع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

وأما عن النزاع حول تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان- المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020- لحقيقة إيرادات مشروع مصنع كفر الدوار المشار إليه، وصافي أرباحه خلال سنوات النزاع (2010 و2011 و2012)، ومبلغ الضريبة المستحق عليها .

ورأت الفتوى ، إنه متى كان البيّن من مطالعة الأوراق ، أن اللجنة المشكلة سابقًا ، قد انتهت إلى أن الضريبة المستحقة عن سنة (2010) بواقع مبلغ (261852) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2011) بواقع مبلغ (483399) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2012) بواقع مبلغ (499384) جنيهًا، وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة محمولة على أسبابها، فإن ذمة محافظة البحيرة (مشروع مصنع كفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية) ، تكون بريئة مما يزيد على مبلغ (1244635) جنيهًا.