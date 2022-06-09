اليوم السابع
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فتح باب قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الأحد المقبل

الخميس، 09 يونيو 2022 10:29 ص
فتح باب قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الأحد المقبل محافظ المنيا يعتمد نتيجة الامتحانات
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تقرر فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الأعدادية، من يوم الأحد القادم، وتقرر تخصيص عدد من المدارس بعيدا عن مدارس الامتحانات لتلقى تظلمات الطلاب. 
 
وعن موعد تكريم الطلاب المتفوقين، قال الرشيدى: لم يتحدد بعد موعد ثابت لتكريم الطلاب وسوف يتم تحديده بعد انتهاء التظلمات.
 
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.
 
 

 

 


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