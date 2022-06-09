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غلق باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر وإعلان القائمة المبدئية اليوم

الخميس، 09 يونيو 2022 08:00 ص
غلق باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر وإعلان القائمة المبدئية اليوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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حددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم الخميس، موعدا لغلق باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر.
 
ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس 9 يونيو.
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات، فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمنى، وذلك لجامعتى المنوفية والأقصر.

التعليم العالى

جامعة المنوفية

جامعة الاقصر

لجنة اختيار القيادات الجامعية


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