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عودة جثمان الصحفى المقتول فى أوكرانيا إلى فرنسا

الخميس، 09 يونيو 2022 12:58 م
عودة جثمان الصحفى المقتول فى أوكرانيا إلى فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وصل جثمان الصحفي الفرنسي فريديريك لوكليرك-إيمهوف، الذي قُتل في أوكرانيا، اليوم الخميس إلى بلاده، واستقبل الجثمان أفراد عائلته وأقاربه ووزيرة الثقافة ريما عبد الملك.

 

وسيتم إجراء مراسم تكريم له يوم الجمعة المقبل الساعة 6:30 مساءً في ميدان الجمهورية في باريس، بناءً على دعوة من منظمة "مراسلون بلا حدود" لحضور عائلته وأصدقائه وزملائه.

 

وكان فريديريك لوكليرك-إيمهوف، البالغ من العمر 32 عامًا، يعمل في قناة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية لمدة ست سنوات وكان ينفذ مهمته الثانية في أوكرانيا، كصحفي ومصور، وفي 30 مايو، بعد الإعلان عن وفاة الصحفي الذي كان يتابع مهمة إنسانية في أوكرانيا، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق في جرائم حرب.

 


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