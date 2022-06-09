عمرك شفت حد شايل عقارب فى هدومه؟.. تعالى نشوف عزوز ابن سوهاج بيعمل إيه.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "عمرك شفت حد شايل عقارب فى هدومه؟ تعالى نشوف عزوز ابن سوهاج بيعمل إيه"، حيث تناول البث موهبة الشاب عزوزابن قرية الهريف التابعة لمركز طهطا الذى يقوم بالتعامل بشكل كبير مع العقارب السامة والتى يعثر عليها بالمنطقة الجبلية المجاورة للمنزل.

فى البداية يقول الشاب عزوز، إن هناك سلام غير عادى بينى وبين العقارب أتعامل معهم يوميا دون أى مشاكل، أجمعهم من المنطقة الجبلية، ومن على الطرقات، وأقوم بالإمساك بهم عادى بيدى دون أن أتعرض لأى أذى .

وأضاف عزوز: بداية القصة حدثت عندما خرجت أنا وأصحابى للعب، وتعرضوا للدغ العقاربن أما أنا فلم يحدث لى أى شىء، عندها قررت أن أقوم بالإمساك بهم وكان لدى شعور أن العقارب يوجد شىء يجذبنى إليهان وأن بحب العقارب جدا، ولا يمكن أن أكون السبب فى أى أذى للعقارب، لأنى أحبهم بشكل غير عادى.

وأشار عزوز، إلى أنه كل ليلة يخرج على الطرقات والأماكن التى بها رطوبة، والتى دائما ما يذهب إليها كل العقارب من أجل الاختباء من الحر، ويستطيع أن يضع العقارب أسفل الهدوم، وفى جيبوه ومفيش خوف منهم أبدا.