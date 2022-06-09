عاهل البحرين يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مساندة بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، ودعم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.



جاء ذلك خلال لقاء عقده الملك في "قصر الصافرية" مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الذي يزور البحرين، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".



وأعرب الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، عن ترحيب مملكة البحرين بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة، وأن تسهم في الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، متمنيا أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار ليواصل مسيرته نحو البناء والتطور والإزدهار.



ورحب الملك برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معربا عن شكره له لتحمله هذه المسؤولية الوطنية، متمنيا له ولكافة أعضاء المجلس دوام التوفيق والسداد لخدمة بلادهم وشعبها.



ومن جانبه، قدم العليمي شرحا للملك عن آخر التطورات على الساحة اليمنية ودور مجلس القيادة الرئاسي وجهوده في تثبيت وتعزيز الأمن، معربا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لليمن لتثبيت الأمن والاستقرار.