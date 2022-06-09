ضبط 3009 مخالفات عدم تركيب الملصق الالكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3009 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 61 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما ضبطت 1849 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

1- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.