اليوم السابع
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ضبط 2085 عبوة مبيدات حشرية مجهولة المصدر بالقاهرة

الخميس، 09 يونيو 2022 11:28 ص
ضبط 2085 عبوة مبيدات حشرية مجهولة المصدر بالقاهرة مبيدات حشرية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المقلدة والمغشوشة وإستخدام علامات تجارية "غير مسجلة" ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة
 
وعثر بداخل المخزن على (2085 عبوة مبيد حشرى- 600 عبوة مزيل دهون- 250 كيلو جرام مسحوق غسيل- 15 عبوة معطر - 2000 عبوة فارغة- 2500  ملصق- 1500 كرتونة فارغة- أدوات تصنيع  "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").
 
بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مبيدات حشرية

تموين

حملات تموينية

الداخلية


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