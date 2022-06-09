ضبط عامل بحوزته أقراص مخدرة وسلاح ناري بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عامل، بحوزته أقراص مخدرة وسلاح ناري وطلقات نارية بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط نور. ا.، عامل بحوزته 350 قرص مخدر، وسلاح ناري ، وطلقات، بنجع حمادي، في حملة أمنية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وونش أمام استاد قنا الرياضي، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وونش أمام استاد قنا الرياضي، وأسفر الحادث عن إصابة وليد محمد، 32 عاما، مصطفى سعيد 33 عاما، محمد مصطفى، 43 عاما، سعيد محمود، 38 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.