ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة قتل قائد سيارة أجرة بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بارتكاب واقعة مقتل سائق سيارة أجرة "تاكسى" عقب استقلالهم السيارة صحبته من دائرة قسم شرطة الأزبكية، والاستيلاء على السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها - ساعة يد - هاتف محمول "ملك المجنى عليه"- السيارة المستولى عليها).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارة أجرة عقب التخلص من قائدها، وفى سبيل ذلك استوقفوا المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية، وفور وصولهم قاموا بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته ثم قاموا بإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية واستولوا على السيارة، ولاذوا بالفرار، وتم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة محل الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.