صعود الأسهم السعودية بختام الأسبوع.. وهبوط الإمارات والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.06% رابحًا 7.59 نقطة ليغلق عند مستوى 12603.89 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.65% خاسرًا 22.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3373.65 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.745% خاسرًا 72.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9593.36 نقطة.





بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.06% رابحًا 7.59 نقطة ليغلق عند مستوى 12603.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحًا 34.03 نقطة ليغلق عند مستوى 22240.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.2 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.77%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي البنوك والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.8%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.85%.

وقفز 73 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 9.94%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 6.12%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 5.02%، وتراجع 130 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.27%، ثم سهم "أيان" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 491.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.65% خاسرًا 22.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3373.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.4 مليون سهم محققة ما قيمته 451.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5115 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، وأخيرًا قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%.

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 14.92%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.16%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 3.54%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.10%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 51.8 مليون ورقة بقيمة 288.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.745% خاسرًا 72.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9593.36 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.937 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 231.9 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة.

وانخفض قطاعا الاتصالات والطاقة ببورصة أبو ظبي بنسبة 2.14%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 2.36%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 1.28%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.97%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.02%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم " أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات" بنسبة 6.57%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 2.19%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 359.4 مليون درهم.





بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1883.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 406.2 دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.64%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 18.64% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.66%، 0.57%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 9.68%.