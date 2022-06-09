شاهد آخر استعدادات فتح شارع 26 يوليو بعد إنشاء محطة مترو ناصر بمنطقة الإسعاف

كتب سيد الخلفاوى

رصد اليوم السابع استعدادات فتح شارع 26 يوليو مرة أخرى، امام دار القضاء العالى، بعد اكتمال إنشاء محطة ناصر بالخط الثالث للمترو، والذى استمر إغلاقه سنوات طوال فترة إنشاء الجزء الأول للمرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث.

وتم إنشاء أرصفة جديدة للمشاة ورصفها بالإنترلوك لتكون بديلة للمتهالكة التى استخدمت طوال فترة الغلق كما يتم رصف الشارع بالأسفل، ومن المقرر أن يتم إجراء تعديلات مرورية مع فتح الشارع.

وكان أجرى "اليوم السابع" جولة بمحطة مترو ناصر، المقرر افتتاحها رسميا بعد شهرين ضمن محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث، والتى ستبدأ من محطة العتبة مرورا بمحطات ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات.

وأكدت المهندسة إيمان خليل، مدير مشروع إنشاء محطة ناصر، والتى يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة ناصر أكبر المحطات الجديدة المنضمة للمترو بالخط الثالث، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، وتقع على مساحة 7100 متر مسطح، كما أنها مكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر، وبها 4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر بمعرفة المواطنين.