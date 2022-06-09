اليوم السابع
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سلمى صاحبة المركز الثالث بالشهادة الإعدادية في الغربية: بذاكر 8 ساعات ونفسي أكون طبيبة أسنان

الخميس، 09 يونيو 2022 12:24 ص
سلمى صاحبة المركز الثالث بالشهادة الإعدادية في الغربية: بذاكر 8 ساعات ونفسي أكون طبيبة أسنان الطالبة
الغربية - مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منزل الطالبة سلمي محمد عبد العظيم، الحاصلة على المركز الثالث في الشهادة الإعدادية بالغربية.
 
وسادت حالة من الفرحة بمنزل الطالبة فور علم اسرتها بالنتيجة وحصولها على المركز الثالث في الشهادة الإعدادية، حيث قالت الطالبة سلمي محمد عبد العظيم لـ "اليوم السابع"، إن فرحتها بالتفوق لا توصف فور علمها بحصولها على المركز الثالث، مشيرة إلى أنها علمت بالنتيجة من خلال المدرسين، وبكت بالدموع بفرحتها بالنتيجة، مبينة أنها كانت تتوقع النتيجة نظرا لتفوقها السنوات السابقة.
 
 وأضافت أنها كانت تذاكر 8 ساعات في اليوم ،بجانب الدروس الخصوصية التي كانت تحضرها بشكل يومي، ومراجعة دروسها أولا بأول، مشيرة إلى أنها حصلت على المركز الثالث في الترم الأول،  وتمنت أن تلتحق بكلية طب الأسنان، وتصبح طبيبة أسنان في المستقبل.
 
 
اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13% للإعدادية العامة.
 
وهنأ محافظ الغربية أبنائه الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة .
 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربي الترم الثاني ٢٠٢٢

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية الترم الثاني

الشهاده الاعداديه محافظه الغربي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2022 الترم الثاني


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