سلمى صاحبة المركز الثالث بالشهادة الإعدادية في الغربية: بذاكر 8 ساعات ونفسي أكون طبيبة أسنان

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منزل الطالبة سلمي محمد عبد العظيم، الحاصلة على المركز الثالث في الشهادة الإعدادية بالغربية.

وسادت حالة من الفرحة بمنزل الطالبة فور علم اسرتها بالنتيجة وحصولها على المركز الثالث في الشهادة الإعدادية، حيث قالت الطالبة سلمي محمد عبد العظيم لـ "اليوم السابع"، إن فرحتها بالتفوق لا توصف فور علمها بحصولها على المركز الثالث، مشيرة إلى أنها علمت بالنتيجة من خلال المدرسين، وبكت بالدموع بفرحتها بالنتيجة، مبينة أنها كانت تتوقع النتيجة نظرا لتفوقها السنوات السابقة.

وأضافت أنها كانت تذاكر 8 ساعات في اليوم ،بجانب الدروس الخصوصية التي كانت تحضرها بشكل يومي، ومراجعة دروسها أولا بأول، مشيرة إلى أنها حصلت على المركز الثالث في الترم الأول، وتمنت أن تلتحق بكلية طب الأسنان، وتصبح طبيبة أسنان في المستقبل.

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13% للإعدادية العامة.

وهنأ محافظ الغربية أبنائه الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة .