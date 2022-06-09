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زى النهارده.. الجنايات تمد أجل الحكم على المتهمين بـ"اغتيال النائب العام"

الخميس، 09 يونيو 2022 09:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تمد أجل الحكم على المتهمين بـ"اغتيال النائب العام" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 5 سنوات، يوم 10 يونيو 2017، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم على 67 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" الشهيد المستشار هشام بركات.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

يذكر أن المحكمة قضت فى هذه القضية بالإعدام شنقًا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، والسجن المؤبد لـ15 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.


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