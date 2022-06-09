زراعة المنوفية: توريد 142 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

فريق المحافظات

أكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن توريد القمح بالمحافظة يتم على قدم وساق ودون اى معوقات، وذلك من خلال الشون والصوامع الموزعة على مراكز المحافظة وبصورة جيدة .

وأضاف التركاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى التوريد الذى تم حتى اللحظة وصل إلى 142 ألف و 636 طن بنسبة وصلت حتى 77.61 % من إجمالى التوريد، مؤكدا على عدم وجود أى معوقات حتى الان .

وأوضح التركاوى، أن المديرية تعمل بالتنسيق مع المديريات المختلفة بالمحافظة وتحت إشراف وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فى سبيل الوصول إلى أعلى معدلات من التوريد والوصول إلى المستهدف من التوريد للأقماح بمحافظة المنوفية .





