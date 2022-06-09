اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 03:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تؤكد قطع إمدادات الغاز بالفعل عن الدول التى رفضت السداد بالروبل

الخميس، 09 يونيو 2022 03:29 م
روسيا تؤكد قطع إمدادات الغاز بالفعل عن الدول التى رفضت السداد بالروبل الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت روسيا قطع إمدادات الغاز بالفعل عن الدول التي رفضت تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين 31 مارس الماضي، لكن لا توجد خطط جديدة لقطع إمدادات الكهرباء.


وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس "قطعنا إمدادات الغاز بالفعل. لكن لا يوجد خطط لقطع إمدادات جديدة".
وأضاف: "النظام يعمل حسب تعديلات الرئيس الروسي، وأولئك الذين يحصلون على الغاز يعملون وفقا للنظام الجديد".
ووقع بوتين - في 31 مارس الماضي - مرسوماً بدأ سريانه من الأول من أبريل الماضي، لتطبيق إجراء جديد لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي للمشترين من الدول غير الصديقة وحصر السداد بالروبل الروسي


روسيا

الغاز الروسى

إمدادات الغاز

ديمتري بيسكوف


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة