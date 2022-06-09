روسيا تؤكد قطع إمدادات الغاز بالفعل عن الدول التى رفضت السداد بالروبل

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أعلنت روسيا قطع إمدادات الغاز بالفعل عن الدول التي رفضت تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين 31 مارس الماضي، لكن لا توجد خطط جديدة لقطع إمدادات الكهرباء.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس "قطعنا إمدادات الغاز بالفعل. لكن لا يوجد خطط لقطع إمدادات جديدة".

وأضاف: "النظام يعمل حسب تعديلات الرئيس الروسي، وأولئك الذين يحصلون على الغاز يعملون وفقا للنظام الجديد".

ووقع بوتين - في 31 مارس الماضي - مرسوماً بدأ سريانه من الأول من أبريل الماضي، لتطبيق إجراء جديد لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي للمشترين من الدول غير الصديقة وحصر السداد بالروبل الروسي