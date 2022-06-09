رفع 30 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة وتجميل بشوارع مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملات نظافة موسعة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات والإشغالات بشوارع أحياء مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

واستهدفت الحملات شوارع حي شرق وأعلى كوبري أبو الجود، وشوارع منطقة جنوب (خالد بن الوليد، مدرسة الصنايع الميكانيكية، الجولي فيل، الشيراتون ومنطقة البحث الجنائي، الخليج، المستشفى الدولي)، إلى جانب أعمال ترميم ميدان الشيراتون والتي تشمل تركيب بلاط إنترلوك.

كما استهدفت الحملات منطقة المطار ونجوع الفاخورة وعوض الله الشرقي والدقاديق والعوابد حتى الكوبري العلوي ومداخل طريق المطار، وغسيل أرصفة ميدان الملك عبد الله وصولاً حتى بنك مصر، وأسفل كوبري أبو الجود إلى جانب أعمال رفع الإشغالات بمنطقة الكرنك.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه أسفرت الحملات عن رفع كميات من القمامة والمخلفات من الشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع بإجمالي حوالى 30 طنا، وذلك بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الأقصر، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق وحسن عبده رئيس حي جنوب، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

وعلى صعيد آخر، تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال قص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بمنطقة الجولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين بقيادة المهندس عبد الناصر سيد أحمد مدير الإدارة، كما وجه بتزيين محولات الكهرباء أمام فندق ونتر بالاس لتضفي لمسة جمالية للمكان، وذلك ضمن مشروع الهوية البصرية بمحافظة الأقصر.

رفع 30 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة وتجميل بالأقصر



رفع 30 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة وتجميل بالأقصر



رفع 30 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة وتجميل بالأقصر



رفع 30 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة وتجميل بالأقصر