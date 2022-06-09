اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 01:27 م
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رصف وتطوير شوارع ابن كثير وأحمد نسيم من متفرعات النيل ومراد بالجيزة

الخميس، 09 يونيو 2022 01:05 م
رصف وتطوير شوارع ابن كثير وأحمد نسيم من متفرعات النيل ومراد بالجيزة رصف طريق
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل علي المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ مشروعات الرصف فقد تم تنفيذ أعمال تطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة حتى منطقة المعسكر بشارع بورسعيد، وذلك بالتزامن مع أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحي بالإضافة إلي متابعه أعمال رفع كفاءة الأرصفه والجزيرة الوسطى بشارع عمرو بن العاص والنيل السعيد وتجميل وطلاء وزراعة ميدان مثلث سقاره السياحى.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال رصف شوارع احمد نسيم وابن كثير في اطار خطه رفع كفاءة وتطوير متفرعات شوارع مراد والنيل لتشمل أعمال التطوير القطاع بالكامل.

وأطلع المحافظ على نسب أعمال رفع كفاءة وتطوير وتجميل شارع بهى الدين بركات ومراحل العمل الجارية في استكمال رصف الطبقة السطحية في شارع البحر الأعظم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق بالمحافظة بضرورة إنجاز نسب تنفيذ الاعمال في مشروعات الرصف والتطوير الجارية بعدداً من المحاور والشوارع ومتابعه الشركات المنفذة والتزامها بالمواصفات المحددة.

 

رصف الطريق
رصف الطريق


رصف الطرق

رصف الشوارع

الجيزة

صيانة الطرق


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