اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 08:25 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء فلسطين يدين إعدام الاحتلال لشاب في الخليل

الخميس، 09 يونيو 2022 08:15 م
رئيس وزراء فلسطين يدين إعدام الاحتلال لشاب في الخليل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ

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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، في بلدة حلحول، شمال الخليل. 
وقال اشتية، في بيان صحفي: "لم تتوقف قوات الاحتلال عن عملياتها الإرهابية بممارسة القتل لأجل القتل، كما حدث قبل قليل في مدينة (حلحول) عندما أعدمت الشاب أبو عيهور". 
ودعا اشتية الإدارة الأمريكية للتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف إرهابها المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها، وذهب ضحيتها العديد من الأطفال والشباب والنساء.


فلسطين

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الاحتلال الإسرائيلى

إعدام شاب فلسطيني بالخليل

الخليل



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