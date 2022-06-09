رئيس فنزويلا يجرى محادثات مع نظيره الجزائرى

فاطمة شوقى

أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين، حسبما قالت قنا "تيلى سور" الفنزويلية.

ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة بحث جملة من القضايا السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها ملف الطاقة وتطوراته الراهنة، وتعد هذه الزيارة الرابعة للرئيس نيكولاس مادورو إلى الجزائر منذ زيارته الأولى في يناير 2015.

ووصل مادورو إلى مطار الجزائر مساء أمس الأربعاء، المحطة الثانية في جولته الدولية التي يقوم بها.